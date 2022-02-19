Минобороны показало кадры испытаний гиперзвуковых ракет

19 февраля прошли учения российских сил стратегического сдерживания, в ходе которых были выполнены пуски баллистических и крылатых ракет. Все ракеты достигли намеченных целей, сообщает ТАСС.

Ведомство показало кадры со следующим вооружением:

межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс». Её запустили с космодрома Плесецк по полигону Кура на полуострове Камчатка;

гиперзвуковая ракета воздушного базирования «Кинжал», её запустили со сверхзвукового самолёта-носителя МиГ-31К. Ракета с огромной скоростью практически вертикально вошла в учебную цель;

гиперзвуковая ракета морского базирования «Циркон». Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» при помощи «Циркона» ударил по корабельной ударной группе условного противника;