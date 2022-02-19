Минобороны показало кадры испытаний гиперзвуковых ракет

Гиперзвуковую ракету воздушного базирования «Кинжал» выпустили со сверхзвукового самолёта-носителя МиГ-31К

19 февраля 2022, 18:55

19 февраля прошли учения российских сил стратегического сдерживания, в ходе которых были выполнены пуски баллистических и крылатых ракет. Все ракеты достигли намеченных целей, сообщает ТАСС.

Ведомство показало кадры со следующим вооружением:

  • межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс». Её запустили с космодрома Плесецк по полигону Кура на полуострове Камчатка;

  • гиперзвуковая ракета воздушного базирования «Кинжал», её запустили со сверхзвукового самолёта-носителя МиГ-31К. Ракета с огромной скоростью практически вертикально вошла в учебную цель;

  • гиперзвуковая ракета морского базирования «Циркон». Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» при помощи «Циркона» ударил по корабельной ударной группе условного противника;

  • межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс». Мобильную пусковую установку ракетного комплекса закамуфлировали белой защитной окраской для маскировки от средств космической разведки и авиации условного противника.

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