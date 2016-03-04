Минобрнауки утвердило даты проведения ЕГЭ-2016 в России

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Министерство образования и науки России утвердило расписание проведения единого государственного экзамена в 2016 году, сообщает пресс-служба Рособрнадзора

В расписании говорится, что экзамены в текущем году пройдут в два этапа: досрочный, который проводится с 21 марта по 23 апреля, и основной с 27 мая по 30 июня. Проводить его в февральские, июльские или сентябрьские сроки не будут, подчеркивается в пресс-службе.

Особым нововведением ЕГЭ стало то, что для обществознания, самого выбираемого массового предмета в 2016 году выделили отдельный день.

Вместе с резервными сроками для проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, предусмотрен дополнительный резервный день, когда можно провести любой экзамен. Он нужен для тех, кто не смог почему-то участвовать в основной или резервный день.