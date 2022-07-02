На Алтае в 2024 году введут в строй способную разглядеть спутники обсерваторию

Оптико-лазерную систему на Алтае, предназначенную для получения высокоточных данных о параметрах движения и состояния космических аппаратов, введут в эксплуатацию в 2024 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе научно-производственной корпорации «Системы прецизионного приборостроения» (НПК СПП, входит в Роскосмос).

«Ввод в эксплуатацию всей наземной оптико-лазерной системы намечен на 2024 год», — отметили в пресс-службе.

На предприятии рассказали, что сейчас идут монтажные работы системы, в частности юстировка телескопов лазерного и инфракрасного комплекса. «Монтаж телескопов запланирован на лето 2022 года», — пояснили в НПК СПП.

В пресс-службе добавили, что испытания опорно-поворотного устройства для информационного телескопа прошли успешно. «В настоящее время устройство готовится к отправке на Алтайский оптико-лазерный центр», — отметили там.