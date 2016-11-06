NASA предупредит о "космическом апокалипсисе" за пять дней

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Систему раннего предупреждения "астероидного нападения", способную гарантировать обнаружение любого астероида, приближающегося к Земле, разработали астрономы и программисты NASA, передает РИА Новости со ссылкой на Universe Today.

Отмечается, что система оповестит о приближении космического тела за пять дней к его подлету к планете.

Разработка под названием Scout была успешно протестирована в конце октября. Указывается, что пять дней в качестве срока предупреждения об угрозе является не очень большим сроком.

Однако за это время все же представляется возможным оценить последствия от падения астероида и принять меры по спасению населения той зоны, куда упадет космическое тело.

