NASA презентовала скафандры для исследования Луны и Марса
В одном космонавты будут находиться на борту, а в другом – ходить по спутнику Земли
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило два новых скафандра, которые используют во время полетов на Луну, сообщает rtvi.com.
Первый скафандр будет использован на борту космического корабля, а второй – во время исследования поверхности спутника Земли.
Создатели отмечают, что те же модели после небольшой модернизации используют и при программе по освоению Марса.
В числе преимуществ новой конструкции приводят лучшую подвижность, возможность шевелить пальцами и даже собирать камни с поверхности Луны.
Кроме того, они обеспечат лучшую связь за счет увеличения числа микрофонов, которые в старой модели передавали недостаточно качественный звук во время движений головы космонавтов.