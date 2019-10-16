NASA презентовала скафандры для исследования Луны и Марса



Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило два новых скафандра, которые используют во время полетов на Луну, сообщает rtvi.com.

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Первый скафандр будет использован на борту космического корабля, а второй – во время исследования поверхности спутника Земли.

Создатели отмечают, что те же модели после небольшой модернизации используют и при программе по освоению Марса.

В числе преимуществ новой конструкции приводят лучшую подвижность, возможность шевелить пальцами и даже собирать камни с поверхности Луны.

Кроме того, они обеспечат лучшую связь за счет увеличения числа микрофонов, которые в старой модели передавали недостаточно качественный звук во время движений головы космонавтов.