Научная работа без проблем. Как издательство «СибАК» помогает студентам, аспирантам и магистрам

Учеба в вузе требует соблюдения многих правил: вовремя сдавать все работы, получать зачеты, вести исследовательскую деятельность. И если для ученых с опытом публикация научных статей становится рутиной, то для тех, кто только начинает заниматься наукой, эта работа кажется сложной и требует много усилий.

Научное издательство «СибАК» помогает студентам, магистрантам и аспирантам вузов опубликовать научные статьи по любым направлениям подготовки. Воспользоваться услугами издательства могут и преподаватели.

Подготовка статей: от написания до печати

Издательство «СибАК» предлагает полный комплекс услуг по подготовке статей к печати. Сотрудники издательства помогут:

— повысить уникальность текста;

— вычитать и отредактировать текст;

— составить список источников;

— оформить текст по ГОСТ;

— добавить в статью ссылки, справки, аннотации, иллюстрации;

— перевести статью на иностранный язык;

— подобрать научный журнал подходящего профиля для размещения в нем статьи.

Преимущества сотрудничества с издательством «СибАК»

В штате издательства работают профессиональные редакторы, корректоры, переводчики, библиографы, а также авторы-эксперты в узких областях науки. Благодаря профессионализму сотрудников издательство выполняет работы любой сложности, гарантируя нужный клиенту результат.

Издательство «СибАК» сотрудничает с ведущими российскими научными изданиями и имеет собственные журналы для публикации научных статей, а также сборники конференций. «СибАК» помогает ученым публиковать статьи в российских изданиях ВАК, РИНЦ, eLibrary, способствуя развитию отечественной науки. Авторы, имеющие напечатанные научные статьи, получают возможность:

— успешно завершить очередной этап обучения;

— поступить в аспирантуру и докторантуру;

— пройти аттестацию по месту работы;

— продвинуться по карьерной лестнице;

— приобрести известность в профессиональном сообществе;

— претендовать на гранты и участие в крупных исследовательских проектах.

Все работы выполняют по договору, и каждый запрос рассматривают индивидуально. За годы работы ООО «СибАК» накопило тысячи успешных кейсов публикации научных работ: отзывы клиентов и архив работ размещены на сайте издательства.