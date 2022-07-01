Научный проект АлтГУ «Тюркский мир Большого Алтая» вновь получил федеральную поддержку

Проект «Тюркский мир Большого Алтая: единство и многообразие в истории и современности» под руководством президента АлтГУ, профессора Сергея Землюкова вновь получил федеральную поддержку. По словам начальника отдела сопровождения научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ госуниверситета Екатерины Ворониной, за три года реализации проекта вуз получил 66,3 млн рублей. Это самый крупный проект в АлтГУ, выполняемый в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования РФ.

В научно-образовательном проекте заняты более 80 учёных и экспертов из 46 университетов и научных институтов России, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Монголии и Китая. Только в АлтГУ проектом занимаются 35 учёных из Института истории и международных отношений, Института гуманитарных наук, Юридического института, Института географии, МИЭМИС, Института математики и информационных технологий.

«Главным свидетельством актуальности проекта является активное желание наших азиатских коллег сотрудничать с нами. Каждый месяц у нас проходят запланированные научные и образовательные мероприятия: стратегические сессии, конференции, научные командировки. Ведётся совместное написание статей и монографий, в том числе уникальной „Летописи тюркского мира“. В этом году у нас запланировано пять международных экспедиций — с участием 30 учёных и около 40 студентов, магистрантов и аспирантов из России, Казахстана и Киргизии», — рассказал президент АлтГУ Сергей Землюков.

Он также подчеркнул, что в рамках проекта вскоре стартует Международная летняя школа молодых учёных — тюркологов и алтаистов, на которую приедут более 30 участников. А всего за три года в мероприятиях Международной школы тюркологов приняли участие более 300 учёных из России и стран Центральной Азии.

«Три года совместной работы по проекту „Тюркский мир Большого Алтая“ показали, что мы с нашими азиатскими коллегами работаем в общем историческом, географическом, культурном, научно-образовательном, экономическом и медиапространстве», — добавил Землюков.

Главные научные результаты проекта в 2022 году ожидают по итогам пяти международных экспедиций. Три из них пройдут совместно с учёными Казахстана в Республике Алтай, в долине реки Сентелек, и в Майском районе Павлодарской области с целью обнаружения памятников тюркской эпохи. Ещё две экспедиции пройдут в партнёрстве с киргизскими учёными — в Ошской области Кыргызстана, в отрогах Памира, и в южных районах Республики Алтай. Цель исследований — изучение кочевой культуры киргизов и скотоводческого населения Горного Алтая.

Добавим, что для АлтГУ проект дал возможность стать флагманом Центрально-Азиатской научной и образовательной интеграции на основе идеи изучения Большого Алтая как цивилизационного истока тюркских, славянских и монгольских народов, а также концепции историко-культурного единства славянских и тюркских народов России и Центральной Азии.