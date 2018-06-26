Найден способ перепрограммировать мозг

Ученым из Массачусетского технологического института удалось перепрограммировать нейронную сеть в мозге мышей, выявив механизмы, лежащие в основе нейропластичности, пишет "Лента.Ру" со ссылкой на публикацию в журнале Science.

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Известно, что нейронные сети в мозге способны изменяться в ответ на конкретные сенсорные сигналы, но при этом продолжают оставаться стабильными. В тот момент, когда по нейрону проходит электрический импульс, усиливаются или ослабляются его связи с другими нервными клетками. Этот процесс лежит в основе нейропластичности - свойства мозга человека и животных изменяться при определенных условиях и даже восстанавливать утраченные связи.

Исследователи осуществили перепрограммирование отдельных нейронов в первичной зрительной коре у бодрствующих мышей. Грызунам провели вскрытие черепа, после чего в интересующий нейрон был введен ген флуоресцирующего белка GCaMP6, который начинает испускать свет при прохождении через клетку импульса. Это было необходимо для визуализации изменений, происходящих в клетке. Кроме того, в некоторые нервные клетки по соседству был внедрен ген CHR2, кодирующий белок родопсин, вызывающий возбуждение нейронов в ответ на прямое облучение светом.

Изменения в нейроне отслеживали с помощью двухфотонной микроскопии. Через пять дней после операции грызунам, у которых в ходе эксперимента была зафиксирована голова, демонстрировали серый экран с белым квадратом, появляющимся на одну секунду в случайных точках.

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При этом в определенные моменты белый квадрат попадал в точку (мишень), которая была смещена немного в сторону от "поля зрения" нейрона с флуоресцирующим белком, но "воспринималась" некоторыми другими нейронами по соседству с ним.

В тот момент, когда квадрат совпадал с мишенью, происходила световая стимуляция "воспринимающих" его нейронов. В результате у нейрона с GCaMP6 наблюдалось увеличение размеров дендритных шипиков, образующих синаптические соединения с этими клетками. Это позволяло сместить его "поле зрения" на мишень. Одновременно с этим уменьшались шипики, соединяющие нейрон с клетками, не участвующими в проведении зрительного сигнала. Таким образом осуществлялось перепрограммирование небольшой нервной сети.

Ученые также зафиксировали изменения в активности белковых рецепторов AMPA, которая коррелировала с усилением и ослаблением связей. По словам исследователей, им впервые удалось перепрограммировать отдельные нейроны в мозге живого существа и наблюдать за молекулярными механизмами, лежащими в основе пластичности.