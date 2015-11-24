Найденным в вечной мерзлоте Сибири львятам дали имена. Фото

Ученые дали имена двум пещерным львятам, которых нашли в вечной мерзлоте Сибири на берегу реки Уяндины. В честь нее и назвали пару - Уян и Дина.

Целью экспедиции было найти бивни мамонтов в Якутии. Исследователи сначала не идентифицировали находку и отправили ее для анализа местным специалистам.

Мягкие ткани львят сохранились так хорошо, что ученые смогут изучить анатомию внутренних органов и провести генетические анализы, чтобы установить степень родства между пещерными и африканскими львами.

Палеонтологи даже заявили о планах клонировать этих животных.

"На момент смерти детенышам было всего 2-3 недели от роду. Они были настолько маленькими, что у них еще даже не прорезались молочные зубы. Скорее всего, они умерли из-за того, что почва в их логове провалилась", - цитирует палеонтолога из Академии наук Республики Саха Альберта Протопопова интернет-газета "Вести".