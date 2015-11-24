Найденным в вечной мерзлоте Сибири львятам дали имена. Фото
Ученые дали имена древним пещерным львам. Назвали их в честь реки, на берегу которой была сделана находка.
Целью экспедиции было найти бивни мамонтов в Якутии. Исследователи сначала не идентифицировали находку и отправили ее для анализа местным специалистам.
Мягкие ткани львят сохранились так хорошо, что ученые смогут изучить анатомию внутренних органов и провести генетические анализы, чтобы установить степень родства между пещерными и африканскими львами.
Палеонтологи даже заявили о планах клонировать этих животных.
"На момент смерти детенышам было всего 2-3 недели от роду. Они были настолько маленькими, что у них еще даже не прорезались молочные зубы. Скорее всего, они умерли из-за того, что почва в их логове провалилась", - цитирует палеонтолога из Академии наук Республики Саха Альберта Протопопова интернет-газета "Вести".