Названа дата проведения "Тотального диктанта – 2017"

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Дату проведения популярной международной образовательной акции "Тотальный диктант" назвала организатор этого проекта Ольга Ребковец — мероприятие состоится в 2017 году 8 апреля.

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"Тотальный диктант 2017 года состоится в субботу, 8 апреля. В этом году изменится время старта Тотального диктанта по часовым поясам. Он пройдет в 8, 11 и 14 часов по московскому времени. Это связано с тем, что в столице Тотального диктанта, Новосибирске, в этом году произошла смена часового пояса. Мы считаем, что в Новосибирске традиционно диктант должен пройти в 15:00 по местному времени", - цитирует Ольгу Ребковец пресс-служба Новосибирского госуниверситета.

Текст для диктанта уже написан, но имя автора пока держится в секрете. Сейчас экспертный совет работает над составлением комментариев по проверке.

Отметим, что "Тотальный диктант" за 13 лет своего существования превратился в крупномасштабную образовательную акцию и большое международное событие. Например, в 2016 году в проекте приняли участие более 145 тысяч человек в 732 городах 69 стран мира.