Названы страны с наибольшими шансами пережить ядерную войну
России в списке не оказалось
17 августа 2022, 15:51, Никита Черников
Учёные Ратгерского университета в США выяснили, какие страны лучше всех справятся с последствиями гипотетической ядерной войны, пишет РИА Новости со ссылкой на журнал Nature Food.
Для этого исследователи смоделировали теоретический сценарий ядерного конфликта и пришли к выводу, что сброшенные атомные бомбы вызовут огненные бури и загрязнение атмосферы. Это повлечёт за собой изменение климата и сокращение запасов пищи на суше и в океанах.
«В случае выброса в атмосферу более 150 тераграмм (более 165 миллионов тонн) сажи потребление зерновых снизится примерно на 90% через три-четыре года после апокалипсиса», — отмечают специалисты.
Согласно их выводам, оптимальное потребление пищи после такой катастрофы смогут сохранить Австралия и Аргентина. Также меньшее воздействие, чем остальные страны, испытает Новая Зеландия, однако государство может столкнуться с притоком беженцев из Азии и других стран.
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