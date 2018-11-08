Необычное насекомое с "головой волка" удивило соцсети

Фотографией редкого насекомого поделился арахнолог Андреас Кей

8 ноября 2018, 11:40, Екатерина Смолихина

Фото: sciencealert.com

Паукообразное существо Metagryne bicolumnata за последние несколько дней стало настоящей звездой интернета. Фотография, которой поделился арахнолог Андреас Кей на портале Science Alert, быстро стала "вирусной" благодаря необычной форме насекомого.

В его верхней части отчетливо видно голову черной собаки или волка с горящими глазами. 

У Metagryne bicolumnata нет ядовитых желез, он абсолютно безвреден, поясняет ученый. Об этом насекомом, принадлежащем к отряду сенокосцев из класса паукообразных, очень мало информации. Ученым только предстоит изучить этот вид.

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