Необычное насекомое с "головой волка" удивило соцсети

Фото: sciencealert.com

Паукообразное существо Metagryne bicolumnata за последние несколько дней стало настоящей звездой интернета. Фотография, которой поделился арахнолог Андреас Кей на портале Science Alert, быстро стала "вирусной" благодаря необычной форме насекомого.

В его верхней части отчетливо видно голову черной собаки или волка с горящими глазами.

У Metagryne bicolumnata нет ядовитых желез, он абсолютно безвреден, поясняет ученый. Об этом насекомом, принадлежащем к отряду сенокосцев из класса паукообразных, очень мало информации. Ученым только предстоит изучить этот вид.