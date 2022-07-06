Новая грамотность: почему детям нужно учить программирование наравне с чтением и письмом

Умение работать с компьютерными программами становится так же важно, как читать и писать. Поэтому базовые навыки программирования называют «новой грамотностью». Сейчас даже для дошкольников есть специальные компьютерные курсы. Но многие родители до сих пор скептично относятся к таким занятиям. Расскажем, почему не стоит бояться детского интереса к гаджетам.

С какого возраста можно начинать занятия?

Часто родители считают, что осваивать программирование в дошкольном возрасте рано. Но если курсы разработаны с учётом возрастных особенностей, трудностей, как правило, не возникает — даже дети 3-4 лет легко учатся азам работы за компьютером.

Языки программирования на курсах также подбирают с учётом возраста. Например, программирование на python для детей рассчитано на возраст 10-18 лет. Сервисы для популярных платформ YouTube и VK пишутся именно на нём, поэтому юные пользователи особенно заинтересованы в изучении языка.

Почему учить код — это полезно

Программирование развивает логическое, алгоритмическое и креативное мышление. Это помогает ребёнку решать любые поставленные перед ним задачи, не бояться ошибок, выражать свои идеи и раскрываться как личность. Юный программист на практике учится не сдаваться, ведь если задача не решается, нужно просто найти к ней правильный подход.

Часто дети, занимающиеся на компьютерных курсах, начинают лучше учиться за счёт развития мотивации. Ведь процесс программирования имеет конечный результат — проект. Его можно показать сверстникам, обсудить с наставниками. Так ребёнок понимает, что проделанной работой можно гордиться, и ему становятся интересны и другие сложные задачи.

Где преподают программирование

В крупных городах работают специальные школы программирования. Но не менее популярны и онлайн-курсы. Здесь преподаватели также объясняют весь необходимый материал, ставят задачи, помогают в их решении, следят за результатами обучения. При этом онлайн-формат доступен для всех: нужен только выход в интернет.

Подобрать обучающую программу можно и для новичков, и для тех, кто уже достиг определённых успехов. Длительность обучения также варьируется: можно взять несколько занятий, а можно — полноценный курс, рассчитанный на несколько месяцев.

Возрастное ограничение 10+