О новых российских учебниках «без псевдоценностей» рассказал бывший министр образования Алтайского края

Директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Максим Костенко заявил, что в стране начинается «новая эра развития воспитательных практик». С такими словами бывший министр образования Алтайского края выступил 24 октября на Всемирном Русском Народном Соборе, где обсудили тему образования школьников.

Как сообщает «Царьград», в ходе выступления Костенко также отметил, что содержание новых учебников будет свободно от псевдоценностей и поделился своими мыслями насчёт того, чего не хватает российским школьникам.

«Костенко заявил о необходимости создать единый подход к программе воспитания вместо набора не связанных друг с другом предметов, о том, что литературу и историю в школе следует полностью гармонизировать с теми самыми духовно-нравственными ценностями», — пишет издание.

Экс-министр указал и на положительные изменения в образовании, — в частности, на преподавание «Основ духовно-нравственной культуры народов России» у учеников 5-9 классов и появление в школах патриотического воспитания. А также отметил, что инициативы Собора могут помочь насытить содержанием управленческие инициативы. «Если сердца детей не заняты нами, их займёт кто-то другой», — заключил Костенко.

Максим Костенко стал руководителем Минобра Алтайского осенью 2018 года и проработал на этом месте до августа 2021-го. До этого он несколько лет отработал ректором Алтайского краевого института повышения квалификации работников образования.