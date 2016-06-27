Облысение людей напрямую связано с родством с рептилиями

О невероятном открытии сообщается в журнале Science Advances, пишет "Лента.ру".

Есть мнение, что волосы млекопитающих и перья птиц развились из утолщений наружного покрова эмбриона (плакодов), формируемых цилиндрическими клетками. У эмбрионов рептилий таких утолщений не находили. Ученые полагали, что они возникли независимым образом у птиц и млекопитающих, а рептилии со временем их утратили.

Швейцарский генетик Мишель Милинкович (Michel Milinkovitch) случайно приобрел на рынке агаму-мутанта, лишенную чешуек. Анализ ДНК рептилии указал на мутацию гена эктодисплазина-А (EDA) — она приводит к утрате как чешуек, так и волос (у млекопитающих). Решив, что этот ген может доказать общее происхождение этих покровов, Милинкович и его коллеги внимательно изучили эмбрионы агам, нильских крокодилов и маисовых полозов.

В результате биологи обнаружили, что в эмбрионах рептилий на самом деле формируются плакоды. Однако они очень малы и возникают нерегулярно во время развития плода. Исходя из данных исследований, общее происхождение чешуек, перьев и волос можно считать доказанным.