Огромный и опасный астероид приближается к Земле

Потенциально опасный астероид 2004 UE размером от 170 до 380 метров в диаметре пролетит близ Земли в середине ноября, сообщает НАСА.

Ближе всего к Земле астероид подлетит 13 ноября. По оценкам НАСА, минимальное расстояние до нашей планеты составит более 4 млн километров, это 11 дистанций от Земли до Луны.

Астероид 2004 UE входит в группу "Аполлонов", потенциально опасных астероидов. Это значит, что траектории полета небесных тел пересекаются с орбитой Земли. Первое наблюдение астероида датировано 2004 годом. В следующий раз он сблизится с Землёй в 2051 году.

В мае к Земле приближался крупный астероид 2015 KJ19 размеров от 88 до 200 метров. Небесное тело не причинило вреда нашей планете.