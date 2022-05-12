Опубликована первая фотография черной дыры в центре Млечного пути

Европейская Южная обсерватория (ESO) совместно с Телескопом горизонта событий (Event Horizon Telescope, EHT) представили первую в истории фотографию сверхмассивной черной дыры в центре галактики Млечный Путь, в которой располагается Земля. Видео-трансляция велась на официальном сайте организации.

Предположения о существовании в центре галактики черной дыры появились еще в конце ХХ века, когда астрономы отследили странное движение звезд вокруг объекта. В 2020 году за это открытие была присуждена Нобелевская премия.

Черная дыра, вокруг которой вращается Млечный путь, находится на расстоянии 27 тысяч световых лет от Солнца и связана с радиоисточником Стрелец А*. Наблюдения за участком проходили еще в 2017 году, а на обработку данных у астрономов ушло пять лет, поскольку яркость и структура газа вокруг радиоисточника слишком стремительно менялась.