Осенние каникулы с пользой. Как помочь ребёнку повысить успеваемость всего за неделю

Через полторы недели у школьников начнутся осенние каникулы, и это время можно использовать не только для отдыха, но и для получения новых знаний. Так, Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина приглашает детей пройти интенсив для улучшения успеваемости. Занятия будут по чтению/скорочтению, орфографической зоркости и устному счёту.

Для кого?

Для тех, кто уже с началом учебного года понял, что нужно «подтянуть» знания, но в силу загруженности кружками и секциями не может записаться на допзанятия.

Какие будут результаты?

За девять занятий ребёнок научится эффективно работать с любой информацией, быстро читать, понимать и запоминать прочитанное. Преподаватели обещают, что скорость чтения после курса увеличится минимум в два раза.

«Мы не только выучим с вашим ребёнком орфограммы русского языка, но и научим их применять в сложных позициях. Поможем запомнить правильное написание около 100 словарных слов. Мы научим ребёнка быстро считать в уме, не используя пальцы или линейку», — добавили в Школе скорочтения и развития интеллекта.

Когда и где?

Занятия интенсива будут проходить ежедневно с 29 октября по 6 ноября 2022 года. Офисы школы находятся в разных точках города — вы можете выбрать любой: в центре — на Комсомольском, 80В, в спальном районе — на ул. Взлётной, 23, на Горе — на Змеиногорском тракте, 71А, к. 3.

Чтобы попасть на интенсив, нужно пройти бесплатное тестирование. Запись по тел. 57-16-06.

Количество мест в группе ограничено.

Фото: Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина

Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина (ИП Чернявская О.Г.)

Адрес: пр. Комсомольский, 80в, ул. Взлётная, 23 и Змеиногорский тракт, 71А, к. 3.

Тел.: 57-16-06.

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