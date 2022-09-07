Осталась пара мест. В барнаульской IT-академии завершают осенний набор

Пока одни родители стараются оградить детей от гаджетов, другие намеренно усаживают школьников за компьютер, рассчитывая, что они станут крутыми IT-специалистами. Если вы тоже считаете, что будущее за цифровыми технологиями, и хотите, чтобы ваш ребёнок стал в этой сфере профессионалом, помогут курсы в компьютерной академии «ТОП».

Учебный год уже начался, и академия завершает осенний набор. Сформированы группы нескольких возрастных категорий: 7-8 лет, 9-12 лет и 13-14 лет. Ещё есть возможность присоединиться к ним, но количество мест в каждой группе ограничено и их осталось немного.

Обучение в академии охватывает все основные области IT. Создание сайтов, web-дизайн и программирование, разработка компьютерных игр, анимация и виртуальная реальность — потребность в таких специалистах растёт с каждым годом. Кроме того, в индустрии ежегодно появляются новые направления: 3D-моделирование, принтинг, робототехника и ардуино, облачные технологии, дополненная и виртуальная реальность. Всему этому учат в «ТОП» — ребёнок сможет выбрать то, что ему больше по душе.

Фото: компьютерная академия «ТОП»

Освоение IT поможет развить интеллектуальный потенциал ребёнка. Даже если не все ученики захотят стать программистами или web-дизайнерами, полученные знания помогут им в учёбе — они будут лучше понимать физику, математику, логику, естествознание, а также отлично ориентироваться в современном цифровом мире.

В ближайшую субботу, 10 сентября, в барнаульском филиале академии пройдёт мастер-класс для детей по 3D-моделированию. Начало — в 13:00. Также в этот день состоится пробный урок для детей от 7 до 14 лет, презентация учебных программ. Гостям расскажут об особенностях обучения и познакомят с преподавателями.

Предварительная регистрация по телефону: +7 (3852) 72-14-10 или онлайн.



Компьютерная академия «ТОР»

Адрес: г. Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж

Тел: 8 (3852) 72-14-10

WhatsApp: + 7 906-966-5347

АНО ДПО «АКАДЕМИЯ ШАГ» Обособленное подразделение Барнаул