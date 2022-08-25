От рисования до робототехники. Центр детских инноваций Next проводит день открытых дверей

Очень важно, чтобы ребёнок с раннего возраста всесторонне развивался, не боялся заводить новые знакомства и смог найти хобби по душе. Но как выбрать правильную секцию? Конечно, посетить её лично. Поэтому накануне нового учебного года центр детских инноваций Next приглашает всех желающих на день открытых дверей. Там ребята смогут попробовать себя в мастер-классах по робототехнике и рисованию, а также поучаствовать в увлекательных экспериментах.

Мероприятие пройдёт в двух филиалах центра: 26 августа в 18:00 по адресу: ул. Солнцева, 15, и 28 августа в 17:00 на ул. С. Семенова, 14. Гостей ждут игры с популярным персонажем Хаги Ваги, развлекательная программа и лотерея с подарками.

Центр детских инноваций Next — это место, где дети от 6 до 15 лет могут реализовать свои творческие фантазии и раскрыть индивидуальные грани таланта. Структура центра насчитывает 14 дисциплин по трём основным направлениям:

— инженерно-техническое: робототехника, программирование, радиоэлектроника;

— творческое: рисование, актёрское мастерство и видеоблогинг;

— учебное: подготовка к школе, продлёнка, обучение чтению, грамматика, математика, каллиграфия и английский язык.

Каждое из них направлено на развитие определённых навыков. Например, на инженерно-технических курсах дети «прокачивают» логическое и пространственное мышление, внимательность, память и усидчивость. На творческих — воображение, креативность, раскрепощённость, умение слышать и понимать себя. Школьное направление помогает улучшить успеваемость, подтянуть знания по программе. При этом на всех курсах ребята учатся общению и развивают soft-skills, что поможет им в будущем.

Фото: центр детских инноваций Next

Центр детских инноваций Next

ул. Шумакова, 17а,

ул. Солнцева, 15

ул. С. Семёнова, 14

Телефон: +7-901-206-90-38

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