Патриарх обвинил ученых в попытке вытеснить Бога из сознания

После божественной литургии в храме Христа Спасителя в воскресенье, 21 апреля, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл порассуждал о попытках ученых объяснить возникновение Вселенной с помощью теории Большого взрыва, сообщает ТАСС.

Председатель РПЦ подчеркнул, что ученые никогда не смогут дать научное объяснение этому процессу, если не используют термин "божественный акт творения".

Он выразил сомнение в научной версии, что когда-то была "некая точка", которая вдруг взорвалась и наполнила пустоту, ставшую Вселенной.

"Ученые пытаются объяснить это, а объяснить ведь до конца невозможно, ведь проще всего было бы сказать – ну, божественный акт творения, – отметил патриарх. – Но язык не поворачивается у тех, которые считают, что разумом можно все объяснить и таким образом вытеснить Бога из человеческого сознания".