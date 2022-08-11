Павел Дуров раскритиковал Apple за долгую модерацию «революционного» обновления Telegram

Крупное обновление Telegram не может выйти уже две недели из-за долгих проверок в App Store, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

«Мы часто не можем распространять новые версии Telegram из-за неясного „процесса проверки“, наложенного на все мобильные приложения техническими монополиями. Например, наше предстоящее обновление, которое должно совершить революцию в том, как люди выражают свои мысли, обмениваясь сообщениями, застряло в „обзоре“ Apple на две недели без объяснений или каких-либо отзывов с их стороны», — написал Дуров в своём Telegram-канале.

Он также выразил мнение, что раз Telegram, одно из 10 самых популярных приложений в мире, подвергается такому обращению, то «можно только представить трудности, с которыми сталкиваются разработчики небольших приложений».

Ранее Павел Дуров попросил не называть его российским миллиардером.