Первое здание, напечатанное с помощью 3D-принтера, открыли в Дубае

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Здание, напечатанное с помощью 3D-принтера, открыли во вторник, 24 мая, в Дубае. Это первое здание в мире, напечатанное с помощью 3D-принтера. Об этом пишет РИА Новости.

На открытие приехали шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум – эмир Дубая, вице-президент и премьер-министр ОАЭ.

По словам шейха, такая технология "демонстрирует современную модель строительства". Он добавил, что конкурентные преимущества 3D-печати с учетом низких затрат и быстрой разработки позволят ОАЭ стать одним из важнейших экономических хабов.

3D-печать, или "аддитивное производство" – процесс создания цельных трехмерных объектов практически любой формы на основе цифровой модели. 3D-печать основана на концепции построения объекта последовательно наносимыми слоями, отображающими контуры модели.



