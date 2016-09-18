Первый в мире вертолет на солнечных батареях провел в воздухе 9 секунд
Пока вертолет может продержаться в воздухе всего девять секунд
18 сентября 2016, 20:31
Фото: pixabay.com
Студенты из Америке создали первый в мире вертолет, который работает от солнечных батареек. Правда, пока их изобретение может провести в воздухе всего девять секунд, пишет портал goroday.ru.
Как пишет издание, новое изобретение работает как от солнца, так и от человеческой тяги (от кручения педалей).
Сейчас проходят только первые эксперименты. Сейчас студенты думают над тем, как создать вертолет, который будет работать от солнца и держаться в воздухе гораздо дольше времени.
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