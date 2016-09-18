Первый в мире вертолет на солнечных батареях провел в воздухе 9 секунд

Фото: pixabay.com

Студенты из Америке создали первый в мире вертолет, который работает от солнечных батареек. Правда, пока их изобретение может провести в воздухе всего девять секунд, пишет портал goroday.ru.

Как пишет издание, новое изобретение работает как от солнца, так и от человеческой тяги (от кручения педалей).

Сейчас проходят только первые эксперименты. Сейчас студенты думают над тем, как создать вертолет, который будет работать от солнца и держаться в воздухе гораздо дольше времени.