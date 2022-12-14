Питерские учёные создали нейросеть, которая сама ищет древние памятники на Алтае

Учёные Санкт-Петербургского государственного университета создали нейронную сеть, способную находить культовые древние сооружения на территории Алтая, пишет «Красная весна».

Сейчас на территории Юго-Восточного Алтая обнаружены тысячи культовых сооружений различных эпох — от IV-III тысячелетия до н. э. до XIX века. Это позволяет изучать вопросы расселения и миграции людей.

«Созданная учёными модель позволяет выявлять закономерности расположения сооружений в зависимости от ландшафта и других условий. Специалисты обучили нейросеть распознавать ландшафтные признаки известных местонахождений следов древних культур (абсолютная высота, уклон, положение относительно водотоков, экспозиция, интенсивность поступления солнечной радиации, видимость горных вершин и другие признаки)», — рассказали в СПбГУ.

Модель позволяет выделять места, где могут быть обнаружены новые следы древних культур. С помощью разработанной нейросети точность определения достигает 80% — этот показатель можно улучшить при увеличении базы информации.

Как сообщили участники исследования, жившие на территории Юго-Восточного Алтая племена предпочитали селиться по долинам рек, например, в межгорной Курайской котловине и на периферии Чуйской котловины.

Примечательно, что нейросеть уже обнаружила следы ещё не исследованных археологами курганов. Прогнозы подтвердили снимки со спутников.