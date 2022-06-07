По цене «Макбука». Российский ноутбук с процессором «Байкал-М» подготовили к производству

Омская компания «Промбит» подготовила к производству ноутбук Bitblaze Titan BM15 — он будет работать на российском процессоре «Байкал-М» и операционной системе Linux. Об этом пишет РИА Новости.

Устройство получит следующие характеристики:

• 8-ядерный ARM-чип «Байкал-М» с частотой 1,5 ГГц;

• интегрированный графический процессор;

• 16 Гб оперативной и до 512 Гб постоянной памяти SSD M.2;

• IPS-экран диагональю 15,6 дюйма и разрешением Full HD;

• аккумулятор ёмкостью 6000 мАч;

• ОС Astra Linux или Alt Linux.

Помимо этого, ноутбук будет оборудован портами USB 3.0, USB Type-C, HDMI, RJ-45 и аудиоджеком.

Первую партию примерно из 1000 штук соберут в ближайшие месяцы, а серийное производство обещают развернуть к концу года.

Стоимость экземпляра составит 100-120 тысяч рублей, предзаказ уже открыт. Основными покупателями станут государственные структуры и организации.

Ранее американская компания Apple представила MacBook Air на чипе M2. Устройство получило новый дизайн, расцветки, прокачанную веб-камеру и динамики, а также ценник от 1199 долларов. Сколько он будет стоить в России с учётом того, что Apple приостановила свою деятельность на территории РФ, пока неизвестно. Но, вероятнее всего, цена будет выше 110-120 тысяч рублей.