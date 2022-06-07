По цене «Макбука». Российский ноутбук с процессором «Байкал-М» подготовили к производству
Его стоимость составит 100-120 тысяч рублей
Омская компания «Промбит» подготовила к производству ноутбук Bitblaze Titan BM15 — он будет работать на российском процессоре «Байкал-М» и операционной системе Linux. Об этом пишет РИА Новости.
Устройство получит следующие характеристики:
• 8-ядерный ARM-чип «Байкал-М» с частотой 1,5 ГГц;
• интегрированный графический процессор;
• 16 Гб оперативной и до 512 Гб постоянной памяти SSD M.2;
• IPS-экран диагональю 15,6 дюйма и разрешением Full HD;
• аккумулятор ёмкостью 6000 мАч;
• ОС Astra Linux или Alt Linux.
Помимо этого, ноутбук будет оборудован портами USB 3.0, USB Type-C, HDMI, RJ-45 и аудиоджеком.
Первую партию примерно из 1000 штук соберут в ближайшие месяцы, а серийное производство обещают развернуть к концу года.
Стоимость экземпляра составит 100-120 тысяч рублей, предзаказ уже открыт. Основными покупателями станут государственные структуры и организации.
Ранее американская компания Apple представила MacBook Air на чипе M2. Устройство получило новый дизайн, расцветки, прокачанную веб-камеру и динамики, а также ценник от 1199 долларов. Сколько он будет стоить в России с учётом того, что Apple приостановила свою деятельность на территории РФ, пока неизвестно. Но, вероятнее всего, цена будет выше 110-120 тысяч рублей.