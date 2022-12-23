Почему абитуриенты из других регионов приезжают учиться в АлтГУ?

Их привлекает разнообразие программ и возможность поступить на бюджет

23 декабря 2022, 12:29, ИА Амител

Фото: пресс-служба АлтГУ

В Алтайский государственный университет поступают абитуриенты из разных городов России. В 2022 году приоритетный вуз зачислил рекордное количество вчерашних школьников из 40 регионов — более 500 человек. А пробовали свои силы в поступлении жители 70 регионов нашей страны. Больше всего студентов приезжает из Кемеровской и Новосибирской областей, Красноярского края, республик Алтай и Тыва. Однако есть ребята и из Якутии, и из Краснодарского края, и из Москвы. Приёмная комиссия объяснила, почему жители других регионов выбирают Алтайский госуниверситет.

300+ образовательных программ

Абитуриенты активно интересуются творческими, естественно-научными и цифровыми специальностями. Всё это сегодня предлагает приоритетный вуз. В образовательном портфеле АлтГУ порядка 300 программ разного уровня и формата. Это позволяет подобрать идеальную траекторию обучения с учетом возможностей, личных предпочтений и базовых навыков абитуриентов.

Бюджетный набор

Абитуриенты могут поступить на бюджет. Алтайский государственный университет на протяжении нескольких лет сохраняет лидерство в регионе по числу бюджетных мест. В 2023 году приоритетный вуз зачислит на бюджет порядка 3000 студентов.

Матпомощь

Для бюджетников работает программа материальной поддержки, которая предполагает ежемесячную финансовую выплату, способную обеспечить абитуриенту из другого региона проживание на Алтае.

Студенческий кампус

Кампус АлтГУ состоит из пяти комфортабельных общежитий на 2000 мест, расположенных неподалёку от учебных корпусов. Жилые комнаты, прачечные для стирки белья с автоматическими стиральными машинами, сушилками и гладильными принадлежностями, комнаты для учебы и отдыха, бесплатный Wi-Fi — лишь малая часть благоустройства общежитий. К примеру, СЖК «Универ-сити» дополнительно оснащен собственным тренажерным залом, «Универ-кафе» и мини-маркетом.

Подать документы можно из любой точки мира

Подать документы в вуз и пройти конкурсный отбор можно хоть откуда. Речь идет о широком использовании современных цифровых технологий. Сегодня для подачи документов абитуриенту достаточно воспользоваться онлайн-сервисом «Личный кабинет абитуриента» на официальном сайте АлтГУ, а после подключиться к дистанционным вступительным испытаниям.

Подробнее узнать о поступлении в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» можно на официальном сайте «Абитуриент АГУ» или по телефону приемной комиссии +7 (3852) 291-222.

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