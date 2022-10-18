С репетитором или без: как лучше готовиться к ЕГЭ

ЕГЭ — это настоящее испытание для подросткового ума и психики. Неважно, какой предмет сдаёт ребёнок, государственная аттестация всё равно кажется ему сложной. Поэтому педагоги рекомендуют заранее готовиться к ЕГЭ и ОГЭ хотя бы для того, чтобы ученик или ученица почувствовали уверенность в своих силах. Это поможет им набрать максимальный балл.

Готовиться самому?

Иногда у семьи может не быть лишних средств для обращения к репетиторам. В этом случае можно готовиться самостоятельно. Тем более что материалов для подготовки в свободном доступе хватает.

Ежегодно министерство публикует список тем, которые будут на ЕГЭ. Кроме того, есть пробные варианты экзамена и заданий прошлых лет. Всё это можно найти на официальных ресурсах. В помощь пойдут и онлайн-курсы и уроки на YouTube с бесплатным доступом.

Однако самостоятельная подготовка имеет свои минусы — отсутствие чёткого плана действий, невозможность получить обратную связь и объяснение сложных тем. Поэтому лучше всё же иметь контакты специалистов — таких как, например, репетитор по географии для подготовки к ЕГЭ или по другим предметам.

В чём преимущества занятий с репетитором?

Оптимальный вариант — это найти педагога-репетитора, который специализируется не просто на программе вашего предмета, а именно готовит к экзаменам в 9 или 11 классе.

Такой учитель будет знать актуальные требования к экзаменующимся, расскажет, как правильно отвечать, чтобы ответы были зачтены по максимальному баллу, как распределить время на экзамене, чтобы всё успеть.

В процессе подготовки репетитор определит текущий уровень знаний, а также слабые места в пройденной программе, чтобы уделить им максимум внимания. Хороший специалист составит программу обучения в зависимости от имеющегося в распоряжении времени, в том числе в формате экспресс-курса, если это необходимо.

Наконец, репетитор станет тем стимулирующим фактором, который заставит учиться. При самостоятельной подготовке может не хватать дисциплины и организованности.

Искать репетитора, который специализируется на экзаменах, лучше заранее, так как весной все места у профильных педагогов могут быть заняты. Кроме того, в период высокого спроса стоимость уроков с репетиторами может возрасти.

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