Почти 4 тысячи человек напишут ЕГЭ по русскому языку в Барнауле

В Барнауле ЕГЭ по русскому языку напишут почти 4 тысячи человек. Его сдача (а также сдача ГВЭ) состоится 30 и 31 мая в 18 пунктах, сообщили в мэрии.

«Экзамен напишут почти 4 тысячи участников из муниципальных, краевых и частных общеобразовательных организаций, а также обучающихся средних профессиональных образовательных организаций города Барнаула и обучающихся в иностранных образовательных организациях, подавших заявление на участие в ЕГЭ-2022», — рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что в пунктах проведения ЕГЭ соблюдаются санитарные нормы: во избежания скопления выпускники приходят на экзамены по заранее составленным графикам, на входе они обрабатывают руки и проходят термометрию, также на каждой площадке дежурит медик.

2 и 3 июня выпускников ждёт ЕГЭ по математике профильного уровня и ГВЭ по математике.

Ранее сообщалось, что в российских школах в начальных классах с 1 сентября начнётся историческое просвещение. «С первого класса в рамках предметов „Окружающий мир“ и „Основы [религиозных культур] и светской этики“ усилим историческую составляющую», — отмечал глава Минпросвещения Сергей Кравцов.