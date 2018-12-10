Полет на Марс сократит продолжительность жизни участников на 2,5 года

Расчет риска радиационного облучения при полете к Марсу показал, что средняя продолжительность жизни астронавта снизится на 2,5 года, говорится в материалах к конференции по аэрокосмической и экологической медицине, сообщает "Интерфакс".

"Для двухлетней длительности полета экспедиции к Марсу и обратно суммарный радиационный риск в течение жизни космонавтов независимо от возраста за защитой радиационного убежища 20 г/кв. см. составит 7,5 %, а сокращение средней предстоящей продолжительности жизни (СППЖ) — 2,5 года", — отмечают ученые.

Расчет проводился для космического аппарата простой шаровой формы и находящегося внутри него стандартизованного фантома модели тела человека при условии быстрого выведения корабля на орбиту Марса с помощью жидкостного реактивного двигателя и ядерно-энергетической двигательной установки.

Также проведены расчеты суммарного радиационного риска в течение всей жизни космонавтов после длительных, до трех лет, полетов к Марсу в период максимума солнечной активности с различной толщиной защиты радиационного убежища из алюминия.