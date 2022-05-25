Последние звонки прозвенят в школах Алтайского края 25 мая

Последние звонки в школах Барнаула и Алтайского края прозвенят сегодня, 25 мая. Торжественные линейки в этом году пройдут в очном формате в связи со смягчением антиковидных ограничений.

На следующий день, 26 мая, выпускники начнут сдавать ЕГЭ. Для 11-классников проведут экзамены по литературе, химии и географии.

Напомним, что для выпускников девятых классов последние звонки прозвенели ещё на прошлой неделе — 18 мая. Это было связано с тем, что уже 19-го числа они начали сдавать ОГЭ.