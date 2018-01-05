Потепление может привести к засухе на Земле в 2050 году, - ученые

Земля находится на волоске от засухи: точнее ее отделяет от этого всего 2 градуса. Если средний уровень температуры на планете повысится, более одной четвертой поверхности планеты оживает весьма печальное будущее. Как пишет портал "Хайтек", ученые из Университета науки и техники Шэньчжэня, Университета Восточной Англии, Сеульского национального университета и других вузов Швеции, США и Швейцарии исследовали 27 различных климатических моделей будущего и определили регионы, в которых засуха поразит от 20% до 30% поверхности суши, когда глобальное потепление достигнет 1,5 и 2 градусов. Две трети пораженных регионов смогут избежать значительной аридности, только при условии, что потепление удастся сдержать на уровне 1,5 С.

По мнению ученых, если не принять решительных мер, к 2050 году, температура Земли поднимется и планету будут ждать пожары, штормы, сокращение численности животных и объемов пресной воды.