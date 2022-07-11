Пойти в IT: компьютерная академия «ТОП» даёт скидки на обучение до 20%
Здесь с нуля готовят программистов, специалистов по кибербезопасности и компьютерных дизайнеров
Сейчас многие стремятся работать в сфере IT — одной из самых привлекательных с точки зрения трудоустройства и зарплатных ожиданий. Талантливые IT-специалисты могут работать удалённо из любой точки мира на компании разного масштаба — от стартапов до крупных корпораций.
Разумеется, для этого нужно качественное образование, и совсем не обязательно высшее. Например, в Барнауле выучиться на айтишника можно в компьютерной академии «ТОП», которая специализируется на профессиональном IT-образовании для слушателей любого возраста и подготовки. Кстати, до конца июля 2022 года здесь действуют скидки до 20% на очное и онлайн-обучение.
В академии «ТОП» с нуля готовят программистов, компьютерных дизайнеров и других специалистов. В программе обучения такие популярные и перспективные IT-направления, как:
— разработка программного обеспечения;
— компьютерная графика и дизайн;
— сети и кибербезопасность;
— программирование на JAVA;
— WEB-разработка;
— тестирование ПО;
— программирование на Python;
— интернет-маркетинг.
Обучение построено на практических задачах — большую часть времени студенты проводят за компьютером, отрабатывая различные кейсы. Преподаватели учебного заведения — профессионалы из IT-индустрии: они передают свой опыт и учат тому, о чём не пишут в учебниках.
Все учащиеся обеспечены современным учебным материалом: книгами, практическими примерами, видеоуроками, тестами для самоконтроля, чтобы процесс был системным даже тогда, когда по каким-либо причинам не удалось посетить занятия.
Узнать подробности об обучении в академии «ТОП» можно 13 июля в 19:00 на мастер-классе «Как построить карьеру в IT». В программе:
— семь самых востребованных профессий будущего;
— пять технологий, которые никогда не оставят вас без работы;
— восемь убедительных причин стать айтишником;
— пошаговый алгоритм трудоустройства в IT;
— семь важных показателей хорошего учебного заведения;
— десять причин обучаться в «ТОП»;
— пять преимуществ, которые получают выпускники академии;
— презентация IT-партнёров академии для трудоустройства студентов.
Предварительная регистрация по телефону: +7 (3852) 72-14-10 или онлайн.