Пойти в IT: компьютерная академия «ТОП» даёт скидки на обучение до 20%

Сейчас многие стремятся работать в сфере IT — одной из самых привлекательных с точки зрения трудоустройства и зарплатных ожиданий. Талантливые IT-специалисты могут работать удалённо из любой точки мира на компании разного масштаба — от стартапов до крупных корпораций.

Разумеется, для этого нужно качественное образование, и совсем не обязательно высшее. Например, в Барнауле выучиться на айтишника можно в компьютерной академии «ТОП», которая специализируется на профессиональном IT-образовании для слушателей любого возраста и подготовки. Кстати, до конца июля 2022 года здесь действуют скидки до 20% на очное и онлайн-обучение.

В академии «ТОП» с нуля готовят программистов, компьютерных дизайнеров и других специалистов. В программе обучения такие популярные и перспективные IT-направления, как:

— разработка программного обеспечения;

— компьютерная графика и дизайн;

— сети и кибербезопасность;

— программирование на JAVA;

— WEB-разработка;

— тестирование ПО;

— программирование на Python;

— интернет-маркетинг.

Обучение построено на практических задачах — большую часть времени студенты проводят за компьютером, отрабатывая различные кейсы. Преподаватели учебного заведения — профессионалы из IT-индустрии: они передают свой опыт и учат тому, о чём не пишут в учебниках.

Все учащиеся обеспечены современным учебным материалом: книгами, практическими примерами, видеоуроками, тестами для самоконтроля, чтобы процесс был системным даже тогда, когда по каким-либо причинам не удалось посетить занятия.

Узнать подробности об обучении в академии «ТОП» можно 13 июля в 19:00 на мастер-классе «Как построить карьеру в IT». В программе:

— семь самых востребованных профессий будущего;

— пять технологий, которые никогда не оставят вас без работы;

— восемь убедительных причин стать айтишником;

— пошаговый алгоритм трудоустройства в IT;

— семь важных показателей хорошего учебного заведения;

— десять причин обучаться в «ТОП»;

— пять преимуществ, которые получают выпускники академии;

— презентация IT-партнёров академии для трудоустройства студентов.

Предварительная регистрация по телефону: +7 (3852) 72-14-10 или онлайн.

Компьютерная академия «ТОП»

Адрес: г. Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж

Тел.: 8 (3852) 72-14-10

WhatsApp: 8-906-966-5347

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