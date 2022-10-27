Уральский межрегиональный конкурс «Университетская книга — 2022» закончился для АлтГПУ весьма успешно: вуз участвовал сразу с несколькими изданиями, и авторы получили грамоты в трёх номинациях. Подробности сообщает пресс-служба вуза.

Так, монография «Частный железнодорожный транспорт Сибири» получила звание «Лучшее научное издание по транспорту». Автор — доцент Татьяна Андреева.

Награду «Лучшее научное издание по педагогике: в помощь школьному образованию» отдали изданию «Задачный подход к экспериментальной подготовке учителя физики» от профессора Анатолия Шаповалова и доцента Людмилы Андреевой.

Монография «Герменевтика профессионального образа мира педагога» обошла соперников в номинации «Лучшее научное издание по педагогическим наукам». Автор — профессор Марина Фроловская. Также в номинации выделили коллективное издание «Геймификация в контексте восприятия и формирования представлений о неравенстве и несправедливости» под научной редакцией профессора Анатолия Веряева.

Конкурс проходил на базе УрФУ. Участвовали издательства высших учебных заведений, научно-исследовательских и академических институтов, общественных и творческих организаций. Также были коммерческие издательства, авторские коллективы и отдельные авторы регионов России, пишущие для сферы высшего образования. Всего на конкурс представили 697 изданий из 37 городов, в том числе из девяти городов Сибирского федерального округа.

ФГБОУ ВО «АлтГПУ»