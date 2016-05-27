"Приказ пока не получал" – Александр Ситников о своей отставке

Ректор Алтайского государственного технического университета Александр Ситников, которого 26 мая уволил на совещании с подведомственными вузами министр образования Дмитрий Ливанов, отказался комментировать свою отставку. Группе журналистов в ходе сессии АКЗС Ситников сообщил, что на данный момент приказ об увольнении пока не получал.

"С нас хотят убрать экономические направления", – сказал Александр Ситников.

Видимо, ректор имел в виду, что университет будет лишен возможности получить образование по направлению экономики. Если это действительно так, то опорным вузом в регионе в этом направлении станет Алтайский государственный университет.

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Вопрос дня Что известно о Ситникове и за что его уволили с поста ректора АлтГТУ?

Возможно, именно с этим связаны громкие перестановки. Стоит ожидать, что на Ситникова будет оказываться давление. Однако не исключаем, что сейчас он будет отстаивать свою позицию и пытаться если не остаться на посту, то как минимум опротестовать это решение.

По официальной версии, ректора сняли в связи с несоблюдением сроков подачи документов на аккредитацию. С 25 апреля 2016 года по настоящее время вуз продолжает работать без аккредитации. На минувшей неделе в университете работала комиссия Рособрнадзора, которая и должна была принять решение об аккредитации АлтГТУ.

Что касается Ситникова как кандидата в депутаты АКЗС в новый созыв, то пока, по информации Amic.ru, его не намерены исключать из числа кандидатов в депутаты от партии "Единая Россия". Хотя до самих выборов еще три с половиной месяца и ситуация может поменяться в корне неоднократно. Напомним, что Ситников был избран по одномандатному округу от партии власти, членом фракции которой сейчас и является. В мае 2016 года стал победителем предварительного внутрипартийного голосования "Единой России" по одномандатному округу № 24 в АКЗС. Это дает ему право стать кандидатом от партии на этом округе на сентябрьских выборах в алтайский парламент седьмого созыва.