Проект студентов АлтГПУ поставили в пример всем педвузам страны

В Академии Минпросвещения РФ прошёл очный этап педагогического хакатона «Вызовы будущего». Там команда студентов АлтГПУ и МГППУ разработала проект «VRеальности», который вошёл в четвёрку лучших и был рекомендован к дальнейшей реализации в вузах.

Хакатон объединил 20 педвузов со всей страны. Каждая команда включала студентов и сотрудников университетов. Они вместе разрабатывали проекты в сфере воспитания для реализации на базе технопарков педвузов.

В команду АлтГПУ вошли Яна Разникова, Александр Ефремов, Анна Старовойт (институт информационных технологий и физико-математического образования), Виктория Моисеева (институт филологии и межкультурной коммуникации) и Кирилл Иванов (институт истории, социальных коммуникаций и права).

ФГБОУ ВО «АлтГПУ»