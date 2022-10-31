Прокачка медиаскиллов. Зачем в АлтГУ создали творческую лабораторию MediaHub

АлтГУ в рамках реализации федеральной программы академического стратегического лидерства «Приоритет 2030» открыл к новому учебному году уникальную медиаплощадку. Она получила название MediaHub и уже стала точкой притяжения творческой молодёжи в вузе.

MediaHub — это место, где собираются будущие медийщики, журналисты, рекламисты и даже студенты технических направлений, которые реализуют совместные проекты. Они учатся работать в команде для создания ярких цифровых проектов, рекламных кампаний, для продвижения социальных инициатив и общественной жизни университета. Причём делают это в современном формате «Медиакомьюнити», напоминающем творческую лабораторию или мультимедийную редакцию.

«Создание в нашем вузе такой площадки стало необходимым этапом дальнейшего развития медиакоммуникаций в Алтайском госуниверситете и регионе. Благодаря MediaHub мы получаем уникальный практический результат. Здесь можно по-настоящему прокачать все журналистские скиллы, проверить, что называется, теорию практикой», — объяснил проректор по цифровой трансформации и медиакоммуникациям Максим Герасимюк.

Для реализации проекта в вузе сформировали группу талантливых студентов, которые ежедневно погружаются в медиапространство: делают видео для Rutube и учатся продвижению контента на отечественном хостинге; рисуют, создают дизайн-проекты, разрабатывают макеты рекламы; пишут подкасты, «расшаривают» контент в SocialMedia и генерируют стартапы.

В результате каждый участник комьюнити получает хороший шанс стать профессионалом медиасферы с набором компетенций, которому может позавидовать практикующий специалист со стажем. Для АлтГУ это принципиально важный момент. Более 25 лет здесь выпускают рекламистов, пиарщиков и журналистов, которые занимают ведущие позиции на медиарынке России и зарубежных стран.

В этом году направление подготовки «медиакоммуникаций» отмечает пятилетний юбилей. Прошлым летом был первый выпуск бакалавров-медийщиков. Это около 20 ребят, которые уже в процессе обучения стали работать по специальности, а после выпуска большая часть получила предложение о сотрудничестве с ведущими компаниями страны. Сегодня направление «медиакоммуникации» АлтГУ — одно из немногих за Уралом, где студенты могут освоить три ступени образования — бакалавриат, магистратуру и аспирантуру.

Важным компонентом MediHub является уже созданная в АлтГУ видеостудия последнего поколения Jalinga. Она позволяет создавать современный цифровой образовательный контент и насыщенные инфографикой видеоролики. Также на площадке медикомьюнити есть дроны, ультрасовременные фото- и видеокамеры, система записи подкастов — это лишь малая часть мультимедийного оборудования, приобретённого вузом в рамках программы «Приоритет-2030».

В АлтГУ планируют развивать площадку MediaHub в сотрудничестве с пресс-центром Минобрнауки РФ. Например, в рамках участия алтайских студентов в информационном сопровождении крупных образовательных форумов по всей России.

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»