Пропаганду антигосударственных идей обнаружили в вузах России

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Студентов и преподавателей целого ряда российских вузов проверили на предмет лояльности к действующей власти. Оказалось, что в стенах университетов имеет место "деструктивная пропаганда антигосударственных идей".

Как сообщает "Коммерсант", соответствующее исследование примерно в пяти десятках высших учебных заведений провел Институт стратегических исследований и прогнозов при РУДН.

Заместитель руководителя института Никита Данюк заявил, что сейчас наша страна "находится в состоянии необъявленной войны". При этом замглавы института отметил, что одним из фронтов данной "войны" является "ментальный фронт".

Также господин Данюк подчеркнул, что студенчество рассматривается некими "западными планировщиками" в качестве одного из главных "деструкторов" в вопросе инспирирования госпереворотов.

В итоге, по его словам, проверка примерно 40 московских и десятка региональных вузов показала, что на уровне профессорско-преподавательского состава "не стесняясь происходит деструктивная пропаганда антигосударственных идей".

Также Никита Данюк подчеркнул, что в настоящее время протестный потенциал смещается в российские субъекты, в связи с чем Институт стратегических исследований и прогнозов намерен сотрудничать с региональными вузами.