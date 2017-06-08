Ракета "Протон-М" стартовала с космодрома Байконур после годового перерыва

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Первая после годового перерыва в запусках из-за переборки двигателей ракета "Протон-М" с американским спутником связи Еchostar-21 была запущена с Байконура. Об этом в четверг, 8 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя "Роскосмоса".

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По словам собеседника агентства, пуск произошел в расчетное время без замечаний. Отделение разгонного блока "Бриз-М" со спутником Еchostar-21 произошло в 6:55 по московскому времени, а отделение космического аппарата от "разгонника" намечено на 15:58.

Напомним, пуски ракет "Протон" приостановили 9 июня прошлого года из-за выявления отклонений в работе второй ступени ракеты: ее двигатель выключился преждевременно. Благодаря оперативному изменению программы работы третьей ступени и разгонного блока "Бриз-М" все же удалось вывести на орбиту спутник Intelsat-31. Позже комиссия экспертов "Роскосмоса" пришла к выводу об имеющих место отдельных дефектах при сборке двигателей на Воронежском механическом заводе (ВМЗ).

После этого гендиректор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов сообщил о возвращении на ВМЗ всех дефектных двигателей РД-0210/0211 и РД-0213/0214. Согласно заключениям специалистов, при пайке компонентов на предприятии использовался припой, который не соответствовал технической документации.