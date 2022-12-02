Раздел про спецоперацию на Украине включат в школьные учебники
Глава Минпросвещения Кравцов уже подписал обновленные программы и направил их на рассмотрение в Минюст
2 декабря 2022, 18:34
Раздел про специальную военную операцию РФ на Украине включат в школьные учебники истории. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Глава ведомства отметил, что в новых программах по истории эти разделы уже есть — Кравцов уже подписал их и направил на рассмотрение Минюст РФ.
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Напомним, что ранее глава Российского военно-исторического общества Михаил Мягков отмечал, что организация хочет добавить раздел о причинах спецоперации в школьные учебники. Разрабатывать его должны под редакцией бывшего министра культуры, помощника президента Владимира Мединского.
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