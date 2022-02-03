Цифровые разработки Ростсельмаш получили высокие оценки экспертов конкурса "100 лучших товаров России"

В 2021 году Ростсельмаш активно вышел на рынок интеллектуальных систем. Специалисты компании разработали более 15 цифровых опций, которые делают работу агротехники максимально эффективной.

“Повсеместная цифровизация — один из трендов последнего времени в сельском хозяйстве. С помощью различных сервисов аграрии могут решать множество задач и более эффективно использовать технику. В интеллектуальных системах, разработанных и внедряемых компанией Ростсельмаш, заложен огромный резерв для роста рентабельности сельхозбизнеса”, — отметил директор департамента маркетинга производителя Андрей Рябов.

РСМ Агротроник Пилот 2.0 — первая в мире гибридная система автоуправления сельскохозяйственными машинами, которая, помимо спутниковой навигации и технологии RTK, использует машинное зрение. RTK-поправки (дословно “кинематика в реальном времени”) дают точность вождения до 2,5 см. Кроме того, система способна чётко и оперативно отреагировать на препятствие — распознать его и остановить технику.

Система РСМ Карта урожайности помогает точно определить урожайность и влажность в любой точке поля и в любой момент времени. Это незаменимый инструмент для агронома при создании карт дифференцированного внесения удобрений. Данные в реальном времени передаются на платформу агроменеджмента Агротроник, где автоматически формируется итоговая карта урожайности. Её можно посмотреть, обработать и выгрузить на компьютер для дальнейшего использования.

Совмещение технологий делает работу на агромашинах не только точной, но и безопасной. Цифровой помощник позволяет механизатору сконцентрироваться на качестве уборки, повышает производительность даже в тёмное время суток.

“Наши покупатели активно интересуются инновациями. Уже сделаны предварительные заказы, поэтому первый опыт работы с электронными системами РСМ алтайские аграрии получат уже в нынешнем году”, — отметил представитель компании “Агротрак”, официальный дилер Ростсельмаш в Алтайском крае, Новосибирской и Кемеровской областях.