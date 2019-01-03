Рекордно быстрый электрический самолет построят в Британии

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Британцы намерены построить рекордно быстрый электрический самолет, который сможет развить скорость свыше 480 километров в час, сообщает nplus1.ru.

Издание отмечает, что за последние годы развитие электрической авиации привело как к появлению серийных аппаратов, так и к созданию экспериментальных самолетов, которые нередко устанавливают различные рекорды.

Например, элетросамолет Extra 330LE в 2016 году установил рекорд скороподъемности на высоту трех тысяч метров, а весной 2017 года разогнался до 337,5 километров в час.

Предполагается, что новый электросамолет совершит первый полет в 2020 году и сможет развить скорость свыше 480 километров в час. Также планируется, что одного заряда летательному аппарату может хватить на достаточно большое время и совершить перелет Лондон-Париж.