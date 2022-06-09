Ремиссия через две недели. В Новосибирске ученые вылечили кошек и собак от рака с помощью облучения потоком нейтронов

Новосибирские учёные впервые в мире вылечили рак у животных с помощью ускорителя частиц. Изначально они проводили опыты на онкобольных мышах, а в последние два года пациентами выступили 15 кошек и собак с разными видами злокачественных опухолей.

Как рассказал изданию «КП-Новосибирск» автор исследования, заведующий лабораторией ядерной и инновационной медицины физического факультета НГУ, кандидат медицинских наук Владимир Каныгин, предварительно больным питомцам вводили препарат, доставляющий бор внутрь больных клеток, а затем животных погружали в медикаментозный сон и фиксировали их под ускорителем, который выстрелом пучком нейтронов разрушал эти клетки.

«По сути, мы облучали место опухоли направленным потоком нейтронов из ускорителя частиц. Госпитализация животным не требовалась, сразу отпускали домой наблюдать. Через 2-4 недели начинал проявляться эффект: поражённые клетки отмирали, опухоль уменьшалась и наступала ремиссия», — рассказал специалист.

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Как отмечает Владимир Каныгин, такой метод, получивший название бор-нейтроннозахватная терапия, позволяет лечить даже неоперабельные опухоли — например, в мозгу. При этом в особо тяжёлых случаях облучать животных приходилось дважды, но процедура всё же давала желаемый результат и возвращала четвероногих пациентов в нормальное состояние.

Он также рассказал, что с просьбами испытать на себе такой метод к учёным обращаются и онкобольные люди с неоперабельными опухолями. Физики надеются, что такая возможность скоро появится. По словам Владимира Каныгина, технические характеристики пучка установки, которой физики облучали животных, позволяют проводить исследования и на людях, но есть нюанс.

«Существуют требования к прибору по безопасности, а также этические требования и закон о здравоохранении. Такие процедуры можно проводить только в условиях специализированной клиники», — объяснил учёный.

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В 2020 году премьер-министр Михаил Мишустин после посещения НГУ поручил создать подобный ускоритель для онкологической больницы имени Н. Н. Блохина в Москве. Завершить проект должны уже в 2024-м, резюмировал Владимир Каныгин.