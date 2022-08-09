России нужны инженеры. До какого числа в АлтГТУ можно поступить на бюджет

Приём документов для поступления на бюджетные места очной и заочной форм обучения в АлтГТУ продлится до 24 августа, в магистратуру — до 13 августа. В вузе рекомендуют обратить внимание на направления подготовки института биотехнологии, пищевой и химической инженерии, факультета энергомашиностроения и автомобильного транспорта, а также строительно-технологического и энергетического факультетов.

Все институты и факультеты АлтГТУ включают много практики. Ещё во время обучения студентов подключают к решению реальных задач производства, а после выпуска — трудоустраивают на современные предприятия.

А поступающим, которые в период учёбы хотят заниматься наукой, рекомендуют подать документы на факультет специальных технологий. Это факультет, который обеспечивает кадрами предприятия по развитию современного машиностроения, созданию новых материалов, проведению исследований.

Университет гарантирует стипендии, комфортное проживание в студенческом городке, содействие в участии в программах наставничества и грантовых проектах и помощь при трудоустройстве.

Напомним, документы в АлтГТУ принимают как лично, так и дистанционно на сайте приёмной комиссии. Узнать подробнее можно по телефону: +7 (3852) 29-07-29.