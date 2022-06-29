Россияне не могут скачать WhatsApp* на ПК и Mac
Решить проблему можно с помощью VPN
29 июня 2022, 08:15, Никита Черников
Пользователи WhatsApp* в России не могут скачать мессенджер на ПК и Mac, сообщает «808».
При попытке загрузить приложение с официального сайта возникает ошибка. При этом с включённым VPN всё работает нормально, проверил редактор amic.ru.
В App Store и Google Play мессенджер по-прежнему доступен.
С чем связана проблема, пока неизвестно. Разработчики ситуацию не комментировали.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской.
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