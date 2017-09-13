Российские студенты начнут изучать основы блокчейна и криптовалют

Российские студенты в этом учебном году начнут изучать основы блокчейна и криптовалют, сообщает издание fedpress.ru со ссылкой на RT.

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Вопрос дня Что такое биткоин, где его берут и что с ним можно делать?

Эти предметы будут преподавать в МГУ, ВШЭ, МИСиСа, МФТИ и СпбГЭУ. К примеру, в МГУ представители индустрии будут проводить мастер-классы по новым технологиям, в Высшей школе экономики тема криптовалют будет рассмотрена в рамках курса "Финансовые технологии" образовательной программы магистратуры "Финансовые технологии и анализ данных".

Любопытно, что не так давно глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ не допустит использования криптовалют в стране как денежных суррогатов.

Биткоин (BTC) – это самая известная в мире криптовалюта. А криптовалюта — это электронные деньги. Еще ее называют виртуальной валютой. Особенность ее в том, что, как утверждают разработчики, зашифрованную в ней информацию невозможно скопировать, что делает криптовалюту защищенной от мошенничества.