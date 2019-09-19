Российские ученые научились получать спирт из природного газа

Российские ученые нашли способ, как из природного газа очень дешевым способом получить спирт, сообщает 78.ru со ссылкой на ACS Catalysis.

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"Везде, где есть нефтедобыча или стоит нефтеперерабатывающий завод, можно видеть горящий факел – это горит метан и другие попутные газы", – рассказал руководитель исследования, профессор химико-биологического кластера Университета ИТМО Евгений Пидько.

И все это добро просто сжигается. Как уточнили в ИТМО, выходящий на поверхность вместе с добываемой нефтью попутный газ невыгодно собирать и куда-либо транспортировать. Это будет стоить больших денег добывающим компаниям.

Однако российские специалисты объединились со своими коллегами из Нидерландов и Саудовской Аравии и придумали, как перерабатывать углеводороды в другие органические соединения. Это возможно благодаря внедрению катализа в обработку попутного газа, который можно превращать в спирт.

Чтобы это сделать, необходимы дешевые и эффективные катализаторы. Впрочем, их пока не создали. Но международная группа ученых работает над этим вопросом.