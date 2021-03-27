Российские учёные назвали самые частые причины смерти космонавтов

Самой частой причиной смерти космонавтов стали сердечно-сосудистые заболевания. Такой вывод сделали исследователи из нескольких российских НИИ в рамках совместного доклада.

Как пишет РИА Новости, в научной работе учёные проанализировали данные 118 советских и российских космонавтов, а период "наблюдения" составил почти 60 лет. К концу периода скончались 37 человек, отмечают эксперты.

Почти в половине всех случаев покорители космоса умирали от сердечно-сосудистых заболеваний, ещё четверть – от злокачественных новообразований. Другие причины наблюдались почти в 5,5% случаев смерти, а один из космонавтов скончался по неустановленной причине.