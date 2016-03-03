Российский корабль на ядерном двигателе долетит до Марса за 1,5 месяца
Установка с ядерным двигателем сохранит возможность маневрирования и позволит быстро долететь до Марса и вернуться обратно
Фото: id-bedretdinov.ru
Российская ядерная энергодвигательная установка, которую совместно создают Росатом и Роскосмос, позволит долететь до Марса за очень короткий срок – около полутора месяцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора "Росатома" Сергея Кириенко.
На выступлении в Совете Федерации он отметил, что современные космические установки позволяют добраться до красной планеты лишь за полтора года. При этом, подчеркнул Кириенко, возможности вернуться назад нет, так как установки разгоняются один раз и идут по траектории, они не могут маневрировать.
Установка с ядерным двигателем позволит не только долететь до Марса за месяц-полтора, но и прилететь обратно, так как она сохраняет возможность маневрирования, заявляет глава "Росатома".
С помощью транспортно-энергетического модуля можно будет решать широкий спектр космических задач. Например, исследование Луны, исследовательские миссии к дальним планетам и создание автоматических баз на их поверхностях. Опытный образец ядерного реактора для этой установки "Росатом" обязался предоставить в 2018 году.