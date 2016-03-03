Российский корабль на ядерном двигателе долетит до Марса за 1,5 месяца

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Российская ядерная энергодвигательная установка, которую совместно создают Росатом и Роскосмос, позволит долететь до Марса за очень короткий срок – около полутора месяцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора "Росатома" Сергея Кириенко.

На выступлении в Совете Федерации он отметил, что современные космические установки позволяют добраться до красной планеты лишь за полтора года. При этом, подчеркнул Кириенко, возможности вернуться назад нет, так как установки разгоняются один раз и идут по траектории, они не могут маневрировать.

Установка с ядерным двигателем позволит не только долететь до Марса за месяц-полтора, но и прилететь обратно, так как она сохраняет возможность маневрирования, заявляет глава "Росатома".

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Наука и образование NASA попробует вырастить картошку в марсианских условиях Агентство напоминает, что "Росатом" и "Роскосмос" с 2010 года выполняют проект создания транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса. В мире аналогов этому нет. В составе реакторной установки – ядерный реактор, и системы, которые необходимы для выработки тепла, управления реактором и его защиты.

С помощью транспортно-энергетического модуля можно будет решать широкий спектр космических задач. Например, исследование Луны, исследовательские миссии к дальним планетам и создание автоматических баз на их поверхностях. Опытный образец ядерного реактора для этой установки "Росатом" обязался предоставить в 2018 году.