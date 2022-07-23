Российский ученый создал шагающее колесо для наземного транспорта

Сотрудник МГУ им. Ломоносова Алексей Осокин создал новый движитель для наземного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Изобретение объединяет колесный и шагающий принцип передвижения. Движитель состоит из двух одинаковых дисков, соединенных друг с другом под прямым углом в одной точке на обводах дисков, либо на части общего радиус.

Перемещение происходит благодаря переваливанию диска с одного на другой.

Автор исследования отмечает, что для устойчивости можно использовать два движителя и более. Он также добавил, что его изобретение может быть востребовано для вездеходов, механизмов перемещения по лестницам, колясок для людей с особыми потребностями.